В акватории Чёрного моря около Новороссийска погибли 68 дельфинов

Предположительно, млекопитающих убили выстрелом из ружья для подводной охоты.

Жители Новороссийска обнаружили на побережье Черного моря дельфинов с простреленными головами. Одного млекопитающего нашли у поселка Дюрсо, другого вблизи морского вокзала. Предположительно, животных могли убить выстрелом из ружья для подводной охоты.

Представители Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры пояснили, что злоумышленники, совершившие данные преступления, могут понести наказание по одной из двух статей. Первая — незаконная добыча (вылов) рыбных биологических ресурсов, максимальное наказание за нее — ограничение свободы до двух лет. Вторая — жестокое обращение с животными, которое предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года.

По данным агентства, за последнее время в Краснодарском крае участились случаи обнаружения мертвых дельфинов на черноморском побережье. Местные жители полагают, что гибель млекопитающих связана с неблагоприятной экологической обстановкой и попустительством властей, которые не обращают на проблему никакого внимания. При этом состояние водоемов в приморских городах оставляет желать лучшего. В частности, жители Сочи неоднократно жаловались на безответственность представителей администрации, которые допускают массовый сброс отходов в водоемы.