В Крыму возвели половину опор Керченского моста

Строители в Крыму завершили возведение половины опор моста через Керченский пролив, в том числе выполнив все сухопутные опоры автодорожной части, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«К маю мы завершили производство работ на половине опор моста: из 595 опор исполнено 298. Основную часть составили опоры автодорожной части, ввод которой планируется на год раньше, чем железнодорожная», — заявил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Всего проектом предусмотрено 595 опор. Из них 307 приходятся на железнодорожную часть и 288 — на автодорожную.

«Строители на данный момент выполнили более 220 опор автодорожного моста и до конца года рассчитывают полностью завершить сооружение опор под будущую автодорогу», — отмечается в сообщении.

Одновременно с возведением опор идут работы по монтажу пролетных строений. Так, на готовые опоры опущено уже почти 70 пролетов, указывает инфоцентр.

«На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части. Такие работы уже развернуты и выполнены почти на 20%», — указывается в сообщении.