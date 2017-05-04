Правительство опубликовало результаты выполнения майских указов Путина

Правительство опубликовало результаты выполнения майских указов президента 2012 года, в частности в сфере развития Вооруженных сил и модернизации оборонно-промышленного комплекса.

"По состоянию на 7 апреля 2017 года выполнено и снято с контроля Контрольным управлением президента 12 поручений", — говорится в сообщении.

Кабинет министров следит за тем, как выполняется оснащение армии современными образцами оружия, военной и специальной техники. К 2020 году, согласно указу президента, их доля должна быть доведена до 70%. Правительство также продолжает выполнять поручение президента о приоритетном развитии сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, высокоточного оружия и ВМФ — прежде всего в Арктике и на Дальнем Востоке.

Кроме того, кабмин утвердил индикаторы, характеризующие достижение важнейших целевых показателей оснащения ВС современным оружием и техникой.

В четверг в Кремле под председательством Владимира Путина пройдет совместное заседание Государственного совета и Комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. По данным пресс-службы Кремля, на обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

Майские указы — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента. В их числе — документы об экономической и социальной политике, здравоохранении, образовании и науке, об обеспечении граждан доступным жильем и повышении качества услуг ЖКХ. Указы содержат 218 поручений правительству. Они намечают стратегические ориентиры, которых необходимо добиться к 2018 году, и план действий по их достижению. По словам Путина, главная их цель — достижение высокого уровня жизни граждан за счет более эффективного госуправления, повышения качества работы госсектора, производительности труда и инвестиционной активности в экономике. Большая часть поручений должна быть выполнена к 2018 году. Президент подчеркивал, что поставленные задачи "весьма напряженные, но исполнимые, если действовать по уму". Спустя год после подписания указов правительство отчиталось, что выполнило их чуть более чем на две трети.