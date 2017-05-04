Генеральный директор «Лилиани» выступил на Форуме «Зерно России - 2017»

Всероссийский Сельскохозяйственный Форум «Зерно России - 2017» прошел

26-27 апреля 2017 года в г. Краснодаре. Генеральный директор «Лилиани» Армен Налбандян на Форуме выступил с докладом, в котором рассказал, как рационализировать использование технических ресурсов при торговле зерном и на разных этапах его производства и тем самым повысить рентабельность бизнеса.

Форум «Зерно России - 2017» объединил на одной площадке профессионалов зерновой отрасли: производителей зерновых и масличных культур, трейдеров, сельхозмашиностроителей, производителей удобрений и химикатов, экспертов, представителей элеваторов, научной сферы и финансовых структур. Основными темами стали прогнозы производства, динамики цен зернового рынка, проблемы и пути реализации зерна, новые технологии в аграрном секторе, качество зерна, технологии улучшения и повышения урожайности и др.

Руководитель ООО «Лилиани» Армен Вемирович Налбандян выступил с докладом, который разделил на 2 блока. В первом он сделал акцент на существующих проблемах зернотрейдинга и предложил ряд современных технологий для их решения.

В России существуют объективные сложности с качественным хранением зерновых. Совокупный объем складских мощностей ниже совокупной потребности в ежегодном хранении. При этом только 38 млн. тонн зерна хранится без потери качества (данные РЗС) при валовом сборе 120,6 млн. тонн в 2016-м году (данные Росстата). Традиционные решения имеют ряд недостатков. Строительство новых элеваторов или модернизация старых ведет к масштабным инвестициям и очень длительным срокам окупаемости. Зерносклады не обеспечивают высокого качества хранения, а их возведение так же достаточно затратно. При сложнастях с хранением еще одним выходом является наращивание экспорта, но и этот процесс ограничен рыночными факторами и пропускной способностью экспортных коридоров.

28 апреля, 2017 Пресс-релиз За дополнительной информацией просьба обращаться: ООО «Лилиани» г. Ростов-на-Дону Ирина Юрченко PR-менеджер Тел.: +7 (863) 322 01 10, доб. 119 Моб.: +7 (928) 100 73 83 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В этой ситуации хорошим решением может стать внедрение технологии хранения зерновых и масличных культур в пластиковых рукавах. Это, по сути, безразмерный элеватор, который позволяет организовать пункт хранения в любой точке и сохранить неограниченное количество зерновых. Основными преимуществами этого способа являются простота внедрения, возможность производить точную сортировку и применять тонкое управление качеством и миксование. Технология также обеспечивает возможность хранения влажного зерна. При этом инвестиционные и операционные затраты значительно ниже затрат на традиционные способы хранения.

Также ген. директор «Лилиани» представил технологию мобильной перевалки зерна, которая позволяет организовать отгрузку товарных партий практически в любом жд-тупике. Посредством этого метода можно отгружать до 50 вагонов в сутки при инвестициях в технологию всего 15 млн руб. Сочетание технологии мобильной перевалки (отгрузка с любой точки) с технологией хранения в пластиковых рукавах (хранение в любой точке) позволяет кардинальным образом пересмотреть процессы зерновой логистики при хранении и продаже зерна.

За счет таких технологий расширяют свои отгрузочные мощности и емкости для хранения даже действующие элеваторы, но, прежде всего, технология должна быть интересна зернотрейдерам и крупным растениеводам. Кратко решение для трейдеров может выглядеть так: мобильный элеватор прямо в поле (хранение в рукавах) – прямая отгрузка в жд-вагоны – доставка в порт МАРШРУТНЫМ поездом – прямая перевалка в судно без транзитного хранения. Такая технология может привести к существенному росту маржинальности в зерноторговле.

На зернопроизводителей большей частью был ориентирован второй блок доклада. Он был посвящен логистическим процессам на уборке и севе. В растениеводстве тоже существует ряд сложностей: дефицит уборочной и посевной техники, низкий КПД ее работы (0,65 – 0,7), поломки, невынужденные простои техники в сезон работ. В итоге цена несвоевременной уборки – 20 млн. тонн в год (данные МСХ РФ).

Армен Вемирович показал, что корень проблемы кроется в цикличности работы техники на процессах уборки и сева. На конкретных примерах можно увидеть, что комбайны и посевные комплексы тратят до 40 % своего времени на непрофильные операции, такие как выход из загонки, доставка зерна на край поля и выгрузка в грузовик для комбайна и загрузка семенами и удобрениями для посевного комплекса.

Решить проблему можно с помощью бункера-перегрузчика, добавив его третьим звеном на уборке и посевной и переложив на эту технику ряд непрофильных операций, тем самым разгрузив комбайны и посевные комплексы.

При организации работы подобным образом производительность комбайнов возрастает на 30-40%, а автотранспорта – на 50-100%.

Результаты подтверждены рядом демонстрационных испытаний в 2016-м году. Некоторые из них, полученные в крупных агрохолдингах.

Аналогичного эффекта удается достичь при использовании бункеров на севе. С их помощью можно загружать сеялки в 5-7 раз быстрее, что повышает производительность посевных комплексов в среднем на 30% и позволяет уложиться с посевной в рекомендованные сроки.

Затратная часть при этом существенно ниже той, которая необходима на обновление и содержание парка уборочной и посевной техники при традиционном двухзвенном подходе. Так, например, хозяйство с земельными угодьями в 3000 га при переходе на трехзвенные уборку и сев может сэкономить 64 млн руб. на инвестициях в технику.

Организатором мероприятия выступила редакция журнала «Агробизнес».

ООО «Лилиани» основано в 2000 году.

На сегодняшний день компания располагает собственными производственными мощностями. Производственная база расположена на территории в 2 гектара в г. Сальск Ростовской области.

Использование передовых методов организации производственного процесса позволяет гибко и оперативно внедрять новые виды продукции, удовлетворять разнообразные потребности наших клиентов.

Все серийные изделия, выпускаемые предприятием, допускаются к производству после всесторонних прочностных расчетов конструкции и рабочих механизмов с помощью Метода конечных элементов (МКЭ), а также полевых испытаний.

В настоящее время ведется производство:

- бункеров-перегрузчиков зерна;

- оборудования для организации хранения зерна в рукавах: зерноупаковочных машин МЗУ, машин для выгрузки зерна из пластиковых рукавов — МЗР;

- автомобильных перегрузчиков МВА;

- специальной техники для загрузки вагонов-хопперов сыпучими гранулированными продуктами.

Клиентами «Лилиани» являются крупные агрохолдинги и компании России и Казахстана: «Русагро», «Доминант», «Русский дом», «БВК», «Продимекс», «Атамекен-Агро», «Аби-Жер» и др.