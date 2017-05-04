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Курортный сбор на Кубани дифференцируют в зависимости от территории

Четверг, 04 мая 2017 15:09
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По словам Вениамина Кондратьева, подобная мера является необходимостью, так как количество отдыхающих в крае не пропорционально сумме, которая поступает от туристической отрасли в бюджет региона.
«Сбор может быть дифференцирован в зависимости от территории. Так, размер сбора в Сочи должен отличаться от суммы, взимаемой с туристов, например, в Темрюкском районе. Будет учитываться и сезонный фактор», — подчеркнул губернатор.

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