«Краснодар Водоканал» использует новые технологии

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступил к проведению мероприятий по санации водопровода диаметром 600 мм общей протяженностью около 1000 метров на пересечении улиц Большевистская и Нежная.

Санация водопроводных сетей, обслуживающих северо-восточную часть города и подающих 24 тысячи кубометров воды в сутки, будет проведена с применением новейшей технологии - реновации трубопровода методом нанесения цементно-полимерного покрытия. Данный метод позволяет выполнить мероприятия без ущерба для плотной застройки частного сектора, а также для магистральных водопроводов, проходящих непосредственно по данной территории.

Работы пройдут в несколько этапов: предварительный телеконтроль, позволяющий оценить состояние трубы; прочистка трубопровода; телеинспекционная проверка после очистки; нанесение цементно-полимерного покрытия на внутреннюю поверхность трубопровода; контроль качества покрытия.

«В рамках мероприятий по модернизации систем водопроводно-канализационного хозяйства Краснодара мы продолжаем работу по активному внедрению новейших технологий в процессы водоснабжения и водоотведения, - рассказал генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов, - За годы работы «Краснодар Водоканал» впервые в Южном Федеральном округе по технологии бестраншейной санации осуществил реконструкцию главного канализационного коллектора без остановки его работы; выполнил реконструкцию очистных сооружений канализации № 1 и № 2, что позволило принимать большее количество стоков и поддерживать благоприятную экологическую обстановку реки Кубань; построил две мощные станции водоочистки, вложив инвестиции в здоровье будущих поколений краснодарцев; реконструировал КНС «Шнековая-2», обеспечивающую транспортировку стоков более ста тысяч абонентов краевой столицы, и многое другое. Проводимые в настоящее время мероприятия также направлены на обеспечение высокого качества услуг для потребителей и развитие систем водоснабжения столицы Кубани в целом».