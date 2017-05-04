ОНФ подвел промежуточные итоги исполнения указа президента РФ о доступности госуслуг

В ходе подготовки к совместному заседанию Госсовета РФ и президентской Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России эксперты ОНФ подвели промежуточные итоги исполнения указа президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина об упрощении доступа граждан к получению государственных и муниципальных услуг. По данным ОНФ, плановые показатели поручения по большей части достигнуты, однако остается ряд проблемных пунктов, требующих доработки.

Народный фронт с 2014 г. следит за исполнением указа «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в части упрощения доступа граждан к получению государственных и муниципальных услуг. Согласно поставленным задачам, к 2014 г. необходимо было сократить время ожидания в очереди при получении услуг до 15 минут, к 2015 г. - предоставить 90% граждан доступ к их получению по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах (МФЦ).

К 2018 г. 70% граждан должны использовать механизм получения услуг в электронной форме, а уровень удовлетворенности людей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг должен составить не менее 90%.

По данным Минэкономразвития России, уровень удовлетворенности качеством услуг уже практически достигает плановых показателей, обозначенных в указе главы государства: в 2014 г. он составлял 81,2%, в 2015 г. - 83,8%, в 2016 г. - 82,9%.

Однако к качеству работы МФЦ в различных регионах при этом еще есть немало претензий.

По данным ОНФ, время ожидания в очереди действительно сокращается, но предусмотренные в указе показатели пока не достигнуты: в 2014 г. среднее время ожидания было равно 51 минуте, в 2015 г. – ждать приходилось 35 минут, 2016 г. – 21 минуту.

Эксперты Народного фронта отметили, что МФЦ предоставляют 33 минимальных и 67 рекомендуемых государственных услуг по принципу «одного окна». Однако в ряде регионов доступны не все услуги из минимального перечня, не работает электронная очередь, отсутствует возможность обращения заявителей по предварительной записи. Системной проблемой является отсутствие возможности приема от заявителей денежных средств в счет уплаты госпошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ.

Анализ информационных стендов в МФЦ также показал, что они содержат неполную информацию, необходимую для получения государственных и муниципальных услуг.

Для Краснодарского края этот вопрос стал крайне актуальным, ведь за три года работы, активисты ОНФ добились определенных положительных результатов.

Так, в 2014 году краевой штаб инициировал масштабный мониторинг эффективности деятельности Кубанских МФЦ, по результатам которого были выявлены наиболее острые проблемы в качестве предоставления услуг в многофункциональных центрах. В ходе его проведения в работе отделений МФЦ были выявлены массовые нарушения: гражданам отказывали в предоставлении госуслуг и требовали копии документов при наличии их оригиналов, навязывали коммерческие услуги, например, ксерокопии на платной основе. Также были установлены факты превышения должностных полномочий сотрудниками МФЦ, которые незаконно принуждали граждан использовать услуги сторонних организаций на территории или в непосредственной близости к многофункциональному центру по цене, завышенной в десятки раз, а также не соблюдались сроки оказания госуслуг. Кроме того, в ходе проверки обнаружилось отсутствие у сотрудников центра полного перечня необходимых документов для получения государственных услуг, а коммерческие организации, работающие на территории МФЦ, не предоставляли гражданами отчетно-кассовых документов за приобретенные товары или оказанные услуги.

В ходе повторного мониторинга активом ОНФ, проведенного в 2015 году, выяснилось, что нарушения в МФЦ Краснодарского края были устранены. Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае также провело несколько встреч с руководством МФЦ и совместных инспекций с представителями исполнительных органов власти. Результатом совместных усилий стал тот факт, что на сегодняшний день краевые центры по предоставлению госуслуг работают без нареканий, качественно и эффективно.

Проделанная работа послужила толчком для создания и выпуска специальной методички, регулирующей взаимодействие многофункциональных центров с населением. В методических рекомендациях четко прописаны все нормы качества предоставляемых услуг в МФЦ и перечень нормативных документов, регулирующих деятельность центров. Стоит отметить, что данные методические рекомендации были взяты за основу работы по контролю качества предоставляемых в МФЦ услуг во всех регионах России.

«С 2014 года по 2017 год, в общей сложности было проведено более 20 мониторингов, более 5 рабочих встреч с руководителями МФЦ. Сегодня, формат работы МФЦ и ОНФ в Краснодарском крае выстроен на доверии, руководители центров сами обращаются с просьбой провести рейды общественниками, чтобы повысить качество работы их учреждений. Данный пример работы был перенят и в других регионах нашей страны. МФЦ это нововведение, которое необходимо был отрегулировать на первых этапах, ведь их качественная работа необходима каждому», - пояснила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По результатам периодических мониторингов на сегодняшний день уровень удовлетворенности жителей в крае качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составляет более 95%.