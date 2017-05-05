«Каннские львы» в горах Сочи

«Каннские львы» приедут в Сочи - 7 мая город примет самое яркое мероприятие креативной индустрии. На курорте «Роза Хутор» зрителям покажут ролики-победители Международного фестиваля рекламы.

- «Каннские Львы» стали престижной ежегодной премией в области рекламы и маркетинга по всему миру. В этом году фестиваль состоялся в 63-й раз. Звездными экспертами выступили голливудские актеры Уилл Смит, Гвинет Пэлтроу, режиссер Оливер Стоун, певец Ашер, спортсмены Виктор Круз, Мартин Джонсон, иллюзионист Дэвид Копперфильд и другие, - сообщают организаторы мероприятия.

Всего на суд экспертов было представлено 43 тысячи роликов, в финал попали – 73. Самые передовые страны — США, Германия, Бразилия и Франция. Российские компании увезли из Канн в этом году девять «Львов».

- В последнее время реклама перестает быть просто рекламой. Уже никого не удивишь банальными роликами, рассказывающими о преимуществе того или иного товара. Сегодня рекламщики хотят достучаться до сердца зрителя, создавая уникальный видео продукт. Фестиваль будет полон сюрпризов. Из любопытного - то, как передовые технологии проникают в рекламу. Один из роликов создан компьютером. Он обработал 400 картин Рембрандта, а затем, проанализировав их все, создал свой собственный, уникальный фильм, - рассказала подробности предстоящего мероприятия ведущая фестиваля Ирина Муромцева.

Помимо просмотра лучших рекламных роликов мира, гостей мероприятия на «Роза Хутор» ждет специальная развлекательно-познавательная программа. В частности, на сцену в этот вечер выйдет популярная группа Burito.

Ирина СИЗОВА