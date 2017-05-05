Памяти павшего бойца

В канун Дня Победы в Сочи, на фасаде бывшей электростанции установлена мемориальная доска. Сотрудники Сочинского филиала компании "Кубаньэнерго" увековечили память о своем товарище по работе, младшем сержанте Григории Некрасове, который пал в боях за свободу и независимость нашей Родины во время Великой Отечественной войны.

Как и все энергетики Григорий Некрасов имел "бронь", но в первые же дни войны вызвался идти на фронт добровольцем. В мае 1942 года он не вернулся из боя и долгое время считался пропавшим без вести. Лишь в 2016 году останки Григория Некрасова и его именной медальон были обнаружены на местах боев в Карелии поисковики отряда "За Родину!" из города Северодвинска. Со всеми воинскими почестями прах павшего бойца был предан земле на Воинском мемориале в Сочи.

- Сотрудники компании "Кубаньэнерго" бережно относятся к сохранению памяти о защитниках нашей Родины! Открытие мемориальной доски воина-энергетика в Сочи - это дань памяти всем, кто ценой своей жизни приближал Победу! Мы гордимся, что среди тех, кто стоял у истоков кубанской энергетики, были такие самоотверженные и мужественные люди, как Григорий Некрасов. Хотелось бы, чтобы о их подвигах всегда помнили молодые россияне, - заявил генеральный директор компании "Кубаньэнерго" Александр Гаврилов.

- Мемориальная доска, посвященная подвигу сочинского энергетика Григория Некрасова, станет памятным знаком, напоминающим молодежи об истории Великой Отечественной войны. Это и есть проявление истинного уважения к людям, которые отдали свои жизни за мир на нашей планете, - подчеркнула заместитель главы города Сочи Ирина Романец.

Ирина СИЗОВА