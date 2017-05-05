В канун Дня Победы в Сочи стартовала молодежная патриотическая акция "Письмо ветерану". Ее организовали сотрудники Сочинского отделения издательства "Марка" и работники "Почты России". В праздничные дни все желающие могут прийти в салон издательства "Марка" на улице Советской, чтобы написать несколько поздравительных строк для кого-нибудь из бывших фронтовиков. Такие письма, сложенные на манер фронтовых треугольников, почтальоны сразу разносят по домам проживающих в приморском городе ветеранов Великой Отечественной войны.

- Когда шла война, жители Сочи отправляли письма на фронт, адресуя их совершенно незнакомым бойцам Красной Армии. Благодарили солдат, сражавшихся с фашистами! И оказалось, что такие простенькие послания очень помогали идти в бой. Накануне Дня Победы мы решили эту традицию возродить! Пусть люди поздравляют ветеранов! Многие, отправляя такие поздравительные письма, вспоминают о своих близких, не вернувшихся с войны. А какие трогательные послания пишут мальчики и девочки, не только благодарят ветеранов, но и обещают хорошо учиться в школе. Наверняка пожилым людям, бывшим фронтовикам, будет приятно получать поздравления от совершенно незнакомых корреспондентов, просто желающих поблагодарить за Победу! - считает директор Сочинского филиала издательства "Марка" Наталья Савельева.

В первый же день проведения акции "Письмо ветерану" поздравительные письма фронтовикам написали более 300 молодых сочинцев.

Ирина СИЗОВА