В Армавире инспектор автодорожного надзора предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве и мошенничестве

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора Армавирского отдела Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Он обвиняется в шести эпизодах получения взяток (ч.2,3 ст.290 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, занимая указанную должность, мужчина с мая 2015 по июнь 2016 года получал взятки от индивидуального предпринимателя, руководителей и представителей транспортных организаций за непроведение полных и всесторонних проверок, а также непривлечение фирм как юридических лиц к административной ответственности в связи с превышением допустимой нагрузки на автомобили. В результате инспектор получил свыше 180 тысяч рублей. В июне 2016 года после необоснованного получения 100 тысяч рублей за выполнение незаконных действий обвиняемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ по краю.

Кроме того, в апреле 2016 года инспектор ввел в заблуждение представителя другой организации, сообщив ему об имеющихся у него основаниях привлечь его к административной ответственности. При этом инспектор знал, что в производстве его коллеги ранее уже находились подобные материалы и по результатам рассмотрения было принято решение об их прекращении. В результате инспектор обманным путем получил от потерпевшего 70 тысяч рублей путем перевода на банковский счет, которыми распорядился по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу.