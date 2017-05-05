Нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 47 долларов за баррель

По состоянию на 06.31 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,16% — до 46,85 доллара за баррель, впервые с 30 ноября опустившись ниже отметки в 48 долларов за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,75% — до 44,27 доллара за баррель.

Как сообщило ранее на этой неделе Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 апреля, снизились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% — до 527,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали большего снижения — на 2,333 миллиона баррелей, или на 0,44%, до 526,367 миллиона баррелей. Добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,3%, или на 28 тысяч баррелей в сутки, до 9,293 миллиона баррелей в сутки.

Рынок также постепенно готовится к встрече министерского комитета ОПЕК 24 мая в Вене; к этой дате все участники соглашения должны подготовить свои позиции по вопросу продления соглашения о сокращении добычи нефти. Окончательное решение будет приниматься 25 мая, когда будет понятна ситуация на рынке и собраны позиции всех стран.

«Главный вопрос заключается в том, возьмет ли ОПЕК на себя обязательство продолжать сокращения (добычи — ред.) на столько, на сколько потребуется для сокращения избыточных запасов», — приводит газета The Wall Street Journal слова аналитиков Sanford C. Bernstein.