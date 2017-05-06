Сотрудники ФСК ЕЭС провели акцию " 9 мая - в сердцах поколений"

В честь предстоящего Дня Победы сотрудники Федеральной сетевой компании (входит в группу «Россети») провели акцию-велопробег "9 мая - в сердцах поколений" по городам Кавказских Минеральных Вод в память о героях Великой Отечественной войны.

Почетными гостями мероприятия стали министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко, министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Галас Таймасханов. Всего в мероприятии приняли участие более 70 человек.

На всем протяжении маршрута для велосипедистов звучала патриотическая музыка и песни военных лет. В городах маршрута энергетики возложили цветы к памятникам и мемориалам погибших в годы войны.

В г. Ессентуки совместно с администрацией прошёл торжественный митинг, на котором сотрудники МЭС Юга почтили павших в годы ВОВ минутой молчания и поздравили ветеранов.

Велопробег стартовал от подстанции 330 кВ «Ильенко» в городе-курорте Кисловодск. Конечным пунктом стала старейшая подстанция Ставрополья - 330 кВ «Машук», являвшаяся основным питающим центром военных госпиталей Кавказских Минеральных Вод во время Великой Отечественной войны. Ключевым пунктом велопробега стало посещение единственного в стране Мемориала о подвиге энергетиков в военное и послевоенное время.