Газовики провели техническое обслуживание мемориалов с Вечным огнем в 92 населенных пунктах Краснодарского края

Специалисты газовых хозяйств, входящих в систему АО «Газпром газораспределение Краснодар», завершили проведение технического обслуживания газового оборудования Вечных огней на мемориалах Краснодарского края. Работы были выполнены в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».

Техническое обслуживание мемориалов «Вечный огонь» проводится 2 раза в год, а также накануне Дня Победы. Во время работ газовики выполняют обход надземного газопровода, текущий ремонт газовых колодцев, проводят осмотр газового оборудования и газовой горелки. Кроме того, выполняют очистку форсунок, подводящих трубок к горелкам и запорной арматуре. При необходимости специалисты газораспределительной компании очищают от мусора и грязи воздухозаборный колодец, извлекая посторонние предметы. Также газовики проводят уборку и благоустройство территорий, прилегающих к мемориальным комплексам. В ряде случаев выполняется ремонт памятников и обелисков.

На время праздничных мероприятий аварийно-диспетчерские службы всех газовых хозяйств Кубани перейдут на усиленный режим работы для обеспечения безопасного газоснабжения символов Победы.