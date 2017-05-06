«Югводоканал» принимает поздравления!

5 мая ООО «Югводоканал» отмечает 11-летие со дня образования. В этот день работники предприятия принимали поздравления, слова благодарности за свой нелегкий повседневный труд. Одним из первых коллектив предприятия поздравил генеральный директор ООО «Югводоканал» Владимир Середенко: «За эти годы выполнен большой объем работ, реализованы многие проекты: это и ремонт насосных станций с заменой старого оборудования на более современное и эффективное, ремонт очистных сооружений, замена водоводов - общее количество построенных и восстановленных сетей водоснабжения составляет около 70 километров. Все, что предусматривала производственная программа, все работы были выполнены. За 11 лет не было сорвано ни одной поставки воды. Искренне желаю работникам и ветеранам предприятия процветания и стабильности, реализации творческих планов, семейного счастья и благополучия. Крепкого здоровья и дальнейших успехов в нелегком, но очень важном для жителей Кубани труде!»

Поздравления в адрес ООО «Югводоканал» по случаю 11-й годовщины пришли и от коллег и партнеров предприятия. Олег Петухов, генеральный директор АО «Евразийский» - управляющей организации АО «Ростовводоканал», отметил в своем поздравлении, что «своими творческими усилиями коллектив предприятия добился больших успехов в создании комфортных условий жизни и отдыха в прекрасных городах Азово-Черноморского побережья. Сегодня «Югводоканал» - это современное предприятие с высокопрофессиональными сотрудниками, предоставляющее потребителям качественные услуги водоснабжения и водоотведения». Олег Евгеньевич искренне пожелал всему коллективу ООО «Югводоканал» новых достижений, направленных на решение вопросов централизованного водоснабжения для значительной части населения Краснодарского края.

Стоит отметить, что несмотря на физический износ сетей (от 80% и выше), надежность и качество водоснабжения не снижаются. А вот количество аварий и повреждений благодаря проведенной «Югводоканалом» работе сократилось - в среднем по филиалам снизилось на 10%. Сократись и потери воды - на 25%.

«Югводоканал и Сочинский водоканал связывают годы тесного сотрудничества, профессиональной поддержки и взаимопомощи. Вместе, в составе группы компаний АО «Евразийский», мы обеспечиваем жителей Краснодарского края чистой питьевой водой. Отдаю должное профессионализму сотрудников вашего предприятия и надежности наших партнерских отношений! Позвольте пожелать всему коллективу ООО «Югводоканал» спокойного плодотворного труда, здоровья и прочного личного счастья!» - говорится в поздравлении генерального директора Дмитрия Черняева.