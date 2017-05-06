Из Брянской области на Кубань прибыл внук лётчика, погибшего в Великую Отечественную в небе над Абинским районом

Этому визиту предшествовала долгая и кропотливая работа – от выезда на место падения боевой машины, установления ее принадлежности и личности пилота, работы с архивами, взаимодействию со средствами массовой информации различных регионов России.

Еще в сентябре 2016 года Абинская группа поискового отряда «Кубанский плацдарм» доложила об обнаружении места падения боевой машины в горно-лесистой местности между хутором Эриванским и одноименной станицей. Для уточнения подробностей ПО «Кубанский плацдарм» организовал выездную экспедицию, пригласив к участию в ней представителя ПО «Долг» Управления ФССП России по Краснодарскому краю. Также в выезде участвовали внедорожные клубы «Делика» и «Скиф 4х4».

Выезд поисковиков 5 ноября 2016 года позволил установить очень важные подробности последнего вылета самолета, а также личность его пилота с поистине замечательной историей. Обследование сохранившихся обломков позволило без труда идентифицировать его как Р-39 «Аэрокобра». Надписи на многочисленных табличках, выполненные на английском языке с указанием американских фирм-производителей авиационного оборудования, и характерные именно для Аэрокобр 37-мм боеприпасы от пушки «Кольт» не оставляли никаких сомнений. Согласно информации, собранной и обработанной ПО «Кубанский плацдарм», самолет принадлежал 16-му Гвардейскому истребительному авиационному полку, который называли также «покрышкинским» - поскольку именно в его рядах воевал, а с 1944 года командовал прославленный Александр Иванович Покрышкин. Также поисковиками было выяснено, что пилотом разбившегося самолета был младший лейтенант Василий Поликарпович Островский – ведомый всё того же знаменитого Александра Покрышкина. При следовании к цели, в районе станицы Абинской, его самолет неожиданно был атакован и подбит парой Ме-109, но Островский сумел выброситься из горящего самолета на парашюте и был в воздухе расстрелян немецкими летчиками.

Как следует из документов о безвозвратных потерях в частях 216 САД за апрель 1943 года, мл. л-т Островский 24.04.1943 г. не вернулся с выполнения боевого задания на самолете Аэрокобра из района Федотовка (северо-западнее Новороссийска). По документам Центрального архива Министерства обороны РФ он до сих пор числится пропавшим без вести.

Проведенная поисковиками работа с местными жителями позволила найти двух жительниц станицы Эриванской, которые в детстве были свидетелями того, как взрослые принесли на плащ-палатке из леса тело погибшего летчика. «…Он был в синем комбинезоне, коричневом летном шлеме и сапогах. На боку висел планшет. В тот же день пилот был похоронен на станичном кладбище», - рассказали свидетельницы событий.

Приставы начали поиски родных и близких, которые распространились на несколько регионов России – Алтайский край, Орловскую и Брянскую области. Работа эта увенчалась успехом – из г. Клинцы Брянской области работникам Управления ФССП России по Краснодарскому краю отозвался Виталий Васильевич Еремин, сотрудник полиции МО МВД России «Клинцовский» - внук Нины Островской (в замужестве – Клетной), родной сестры лейтенанта Островского.

Виталий Еремин с большим вниманием отозвался на известие о своем героическом родственнике. Им было принято решение – в канун Дня Победы приехать в Краснодарский край, чтобы посетить место падения самолета и место захоронения летчика Василия Островского, что и было организовано. Кроме посещения памятных для брянского гостя мест, приставами-поисковиками запланировано показать места боев за «Голубую линию» Абинского и Крымского районов и иные уголки региона, овеянные трагической славой борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю