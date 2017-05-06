Сочи должен стать столицей России

Такое заявление он сделал в программе «Сила Слова» на канале «Россия».
Передача вышла в вечернем эфире телеканала 4 мая. Предложение политик сделал в связи с тем, что именно в Сочи президент страны Владимир Путин принимает руководителей разных государств.
«Сочи должен быть столицей, где русский президент будет принимать руководителей всех стран. В советский период Брежнев в Крыму принимал всех. Теперь и в Сочи… Я уверен, что и Трамп туда доберется, в конце концов, и новый премьер-министр Британии, все — в Сочи на поклон русскому царю», — сказал Владимир Жириновский в программе «Сила Слова».
Напомним, на днях президент России встречался в Сочи с руководителями двух государств: 2 мая с канцлером германии Ангелой Меркель, а 3 мая — с президентом Турции Эрдоганом.
Сочи должен стать столицей РоссииСуббота, 06 мая 2017 00:31
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Такое заявление он сделал в программе «Сила Слова» на канале «Россия».