〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В турецкий порт Самсун впервые начнут летать самолеты из Краснодара

Воскресенье, 07 мая 2017 10:40
Оцените материал
(0 голосов)

Из аэропорта Краснодара с 13 мая открывается новое направление — самолеты будут летать в турецкий порт Самсун. Полеты будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» с частотой один раз в неделю — по субботам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ТАСС.
Из Краснодара рейс будет отправляться в 15:05 и прибывать в пункт назначения в 16:10. Из Турции самолет будет вылетать в 17:00 и прилетать в Краснодар в 18:00.
Рейсы будут осуществляться до конца летнего сезона.

Прочитано 14 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Сочи должен стать столицей России Парк Кубка конфедераций в Сочи может посетить любой желающий »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.