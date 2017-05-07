Парк Кубка конфедераций в Сочи может посетить любой желающий

Парк будет работать в течение двух дней. Вход и развлечения в нем бесплатны. Любители спорта смогут попрактиковаться в мастерстве ведения мяча с символом мундиаля — волком Забивакой. Попробуют пробить пенальти роботу-вратарю. Далее посетителям расскажут об истории турниров, предложат поиграть в настольный теннис.
Одно из главных украшений парка — главный трофей победителей Кубка конфедераций, с ним могут сфотографироваться все желающие.
«Город напоминает мне Австралию по климату. Надеюсь, игроки сборной Австралии после Кубка конфедераций в Сочи захотят провести тут отпуск», — отметил знаменитый футболист Харри Кьюэлл.
По прогнозам специалистов, Сочи во время Кубка конфедераций посетят около миллиона туристов. Летом на стадионе «Фишт» пройдут четыре из шестнадцати матчей международного турнира.
Парк Кубка конфедераций в Сочи может посетить любой желающийВоскресенье, 07 мая 2017 10:41
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Парк будет работать в течение двух дней. Вход и развлечения в нем бесплатны. Любители спорта смогут попрактиковаться в мастерстве ведения мяча с символом мундиаля — волком Забивакой. Попробуют пробить пенальти роботу-вратарю. Далее посетителям расскажут об истории турниров, предложат поиграть в настольный теннис.