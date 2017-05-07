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Парк Кубка конфедераций в Сочи может посетить любой желающий

Воскресенье, 07 мая 2017 10:41
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Парк будет работать в течение двух дней. Вход и развлечения в нем бесплатны. Любители спорта смогут попрактиковаться в мастерстве ведения мяча с символом мундиаля — волком Забивакой. Попробуют пробить пенальти роботу-вратарю. Далее посетителям расскажут об истории турниров, предложат поиграть в настольный теннис.
Одно из главных украшений парка — главный трофей победителей Кубка конфедераций, с ним могут сфотографироваться все желающие.
«Город напоминает мне Австралию по климату. Надеюсь, игроки сборной Австралии после Кубка конфедераций в Сочи захотят провести тут отпуск», — отметил знаменитый футболист Харри Кьюэлл.
По прогнозам специалистов, Сочи во время Кубка конфедераций посетят около миллиона туристов. Летом на стадионе «Фишт» пройдут четыре из шестнадцати матчей международного турнира.

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