В Сочи более 700 человек пробежали эстафету Победы

На курорте на старт вышли более 700 человек.

Школьники, спортсмены, любители активного образа жизни преодолели дистанцию в 1400 метров от мемориала «Подвиг во имя жизни» по Курортному проспекту, улицам Воровского, Несебрской, Поярко, Навагинской и финишировали на площади перед городской администрацией.

«Это ежегодная эстафета. И это не столько спортивное мероприятие, сколько духовное. Мы передаем из поколения в поколение как эстафетную палочку все то, что удалось сохранить, всю память о заслугах наших предков, которые сделали все, чтобы мы могли жить в мирное время и быть активными, спортивными в нашем прекрасном городе», — сказал приветственные слова участникам забега заместитель главы города Сергей Юрченко.