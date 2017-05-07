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СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи более 700 человек пробежали эстафету Победы

Воскресенье, 07 мая 2017 10:42
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На курорте на старт вышли более 700 человек.
Школьники, спортсмены, любители активного образа жизни преодолели дистанцию в 1400 метров от мемориала «Подвиг во имя жизни» по Курортному проспекту, улицам Воровского, Несебрской, Поярко, Навагинской и финишировали на площади перед городской администрацией.
«Это ежегодная эстафета. И это не столько спортивное мероприятие, сколько духовное. Мы передаем из поколения в поколение как эстафетную палочку все то, что удалось сохранить, всю память о заслугах наших предков, которые сделали все, чтобы мы могли жить в мирное время и быть активными, спортивными в нашем прекрасном городе», — сказал приветственные слова участникам забега заместитель главы города Сергей Юрченко.

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