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Строители Крымского моста подняли со дна американский истребитель

Воскресенье, 07 мая 2017 10:45
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Задействованный в строительстве моста через Керченский пролив экипаж плавучего крана, помог энтузиастам-поисковикам поднять со дна пролива американский истребитель Р-40 времен Великой Отечественной войны, известный под названием "Киттихок", передает ТАСС.
Как сообщили в информационном центре "Крымский мост", истребитель был обнаружен в 6 км от таманского берега на дне за периметром большой стройки. С глубины 9 метров был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонн.
У истребителя сохранилось вооружение — шесть пулеметов "Кольт-Браунинг" калибра 12,7 мм с боекомплектом, частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой. Она поможет установить точную принадлежность воздушного судна, обстоятельства его гибели и судьбу летчика.

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