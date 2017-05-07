Строители Крымского моста подняли со дна американский истребитель

Задействованный в строительстве моста через Керченский пролив экипаж плавучего крана, помог энтузиастам-поисковикам поднять со дна пролива американский истребитель Р-40 времен Великой Отечественной войны, известный под названием "Киттихок", передает ТАСС.

Как сообщили в информационном центре "Крымский мост", истребитель был обнаружен в 6 км от таманского берега на дне за периметром большой стройки. С глубины 9 метров был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонн.

У истребителя сохранилось вооружение — шесть пулеметов "Кольт-Браунинг" калибра 12,7 мм с боекомплектом, частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой. Она поможет установить точную принадлежность воздушного судна, обстоятельства его гибели и судьбу летчика.