Минобороны опубликовало на своем сайте ко Дню Победы два ролика о войне

Минобороны России к Дню Победы запустило на своем сайте два видеоролика в рамках мультимедийного проекта "Наша Победа в объективе". Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

"В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Минобороны России запускает два видеоролика, завершающих мультимедийный военно-исторический цикл "Наша победа в объективе". Они завершают цикл "Герои тыла" и "Фронтовые будни" и представляют собой подборку уникальных снимков военных лет, рассказывающих о героическом труде советских граждан в тылу, о массовом подвиге на фронтах Великой Отечественной войны наших женщин и детей", - отметили в Минобороны.

Среди архивных негативов были найдены фронтовые снимки мальчишек в далеко не мирной обстановке. Фотографии некоторых оказались подписаны, что встречается очень нечасто и само по себе считается большой удачей. Так в ролик "Фронтовые будни" попали фотографии и короткие истории воспитанников одной из стрелковых частей Красной Армии: разведчика Пети Зуба, пулеметчика Феди Самодурова и почтальона Вани Козлова.

Мультимедийный военно-исторический цикл "Наша Победа в объективе" состоит из пяти видеосюжетов и интернет-приложения "Фотоальбом Победы". Первые три видеоролика цикла - "Конструкторы Победы", "Герои Победы", "Письма и песни Победы" - были запущены ранее.