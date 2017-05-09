В Новороссийске опять нашли мертвых дельфинов

Не успела природоохранная прокуратура толком разобраться с одним ЧП, во время которого погибло аж 68 черноморских афалин, как жители города-героя обнаружили новые страшные находки. Так. в частности, несколько туш дельфинов лежали на берегу недалеко от батареи Зубкова. А также у одного из баров Новороссийска на набережной. Предположения у людей абсолютно разные – то ли, пишет народ в соцсетях, млекопитающие подхватили какой-то вирус, который и косит их десятками. То ли в водах Цемесской бухты растворена какая-то гадость, попавшая, возможно, в море со швартующихся в порту судов.

Что касается ранее обнаруженных мертвых млекопитающих, то по ним сейчас проводится комплекс разных экспертиз, дабы стало понято, в конце-концов, что же послужило причиной мора афалин.