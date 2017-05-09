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В Сочи ожидается резкий подъем рек

Вторник, 09 мая 2017 08:50
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В ближайшие несколько суток в районе черноморской здравницы, по информации синоптиков, сойдутся сразу несколько неблагоприятных факторов - обильное снеготаяние, сильные дожди, а местами еще с грозой и порывистый ветер. Все это может спровоцировать, говорят специалисты, резкий подъем уровня воды в горных реках.

- Девятого и десятого мая из-за неблагоприятных метеорологических условий он может достигнуть неблагоприятных отметок, - рассказали в пресс-службе администрации курорта. - В Краснополянском же горном кластере возрастет риск схода селей малых объемов. Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, на реках выставлены дополнительные наблюдательные посты.

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