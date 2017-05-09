В Сочи ожидается резкий подъем рек

В ближайшие несколько суток в районе черноморской здравницы, по информации синоптиков, сойдутся сразу несколько неблагоприятных факторов - обильное снеготаяние, сильные дожди, а местами еще с грозой и порывистый ветер. Все это может спровоцировать, говорят специалисты, резкий подъем уровня воды в горных реках.

- Девятого и десятого мая из-за неблагоприятных метеорологических условий он может достигнуть неблагоприятных отметок, - рассказали в пресс-службе администрации курорта. - В Краснополянском же горном кластере возрастет риск схода селей малых объемов. Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, на реках выставлены дополнительные наблюдательные посты.