Школе Геленджика присвоили имя летчицы Евдокии Бершанской

Имя Евдокии Бершанской хорошо знакомо всем, кто имеет хоть малейшие познания об основных сражениях Великой Отечественной войны и интересуется событиями происходившими на территории Кубани в сороковых-пороховых. Бершанская известна как командир 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка. Состоял он из девушек от 17 до 24 лет. Летали все они на легких фанерных самолетах ПО-2. Наших летчиц немцы называли «ночные ведьмы». За годы войны они совершили 24 тысячи боевых вылетов и сбросили на врага более 3 тысяч бомб.

А на днях им Евдокии Бершанской было присвоено одной из школ Геленджика – шестой. По информации пресс-службы администрации города-курорта, каждому классу учебного заведения – с первого по четвертый – присвоили фамилию одной из 23 летчиц легендарного женского полка. Объявили об этом на торжественной линейке, на которой присутствовали и ветераны Великой Отечественной.