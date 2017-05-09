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По оценкам экспертов Кубань сможет отдать большую половину долгов

Вторник, 09 мая 2017 08:52
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Очередное исследование кредитоспособности российских регионов опубликовало на днях «РИА Рейтинг». Согласно данным статистики, рейтинг Краснодарского края по итогам 2016г. вырос на 10,9 пунктов.

Нужно отметить, что индекс кредитоспособности рассчитывался для регионов, у которых есть государственный долг. Всего в списке 83 графы. Полностью рассчитаться с долгами сможет только Москва и Санкт- Петербург. Совсем не сможет расплатиться с кредиторами Калмыкия. Ее индекс равен 18.

Наш край, по сравнению в прошлыми годом, стал более стабильным. Так, регион в строчках рейтинга поднялся с 54,4 до 65,3. По этому показателю Краснодарский край занимает 29 место в стране, из 83 возможных.

-Важнейшим фактором, который привел к повышению индекса кредитоспособности большинства регионов, является рост собственных доходов на фоне невысокого темпа роста государственного долга бюджетов – отмечается в исследовании «РИА Рейтинг».

В прошлом году общие доходы субъектов РФ выросли на 6.9%, а налоговые и неналоговые доходы – на 9.6%.

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