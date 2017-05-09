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В сочинском Скайпарке 85-летняя пенсионерка поставила экстремальный рекорд

Вторник, 09 мая 2017 08:54
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В сочинском Скайпарке установлен новый рекорд. И установила его не кто иная как 85-летняя экстремалка. Ветеран ВОВ Римма Колотова решила совершить полет над пропастью на аттракционе SochiSwing.

Скайпарк посетила группа ветеранов. Римма Ивановна решила не только прогуляться по парку и насладиться его видами, но и почувствовать ощущения от полета. По ее словам, она видела такое по телевизору и всегда хотела тоже попробовать.

Полет на самых высоких качелях в мире совершался вместе с председателем Клуба офицеров госбезопасности Александром Сьяновым.

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