В День Победы на Кубани спрогнозировали град и ливень

Заставлять кутаться в пуховики, как жителей Москвы, погода на Кубани народ, конечно, вынуждать не будет – май месяц, все-таки. Но приятного в канун Дня Победы от небесной канцелярии в Краснодарском крае тоже будет мало чего. По прогнозам синоптиков, 8 и 9 мая, в регионе ожидаются сильные ливни с грозами, а местами и с градом. При этом порывы ветра могут разогнаться до 20 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение.

Что касается температуры, то она в светлое время суток составит 20-22 тепла, ночью – в пределах 9-10 градусов со знаком плюс.

Если верить обещаниям синоптиков, то основной разгул стихии придется на вечернее время.