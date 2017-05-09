В Краснодаре в массовом забеге приняли участие более тысячи человек

Спортивное действо состоялось, на самом деле, не только в кубанской столице, но и в других городах и весях Краснодарского края. Однако основная партия «праздничных» марафонцев – организован был массовый забег в честь 72-ой годовщины Великой Победы – промчалась в Краснодаре. По информации пресс-службы регионального Минспорта, участие в акции приняли более тысячи человек.

- Забег, который мы устраиваем ежегодно в преддверии 9 мая, это не только спортивное мероприятие, а, скорее, дань памяти тем, кто погиб, защищая Родину и знак уважения ныне живущим героям войны, - приводит слова министра физической культуры и спорта Краснодарского края Людмилы Черновой ее пресс-служба.

Пробежались же участники марафона по улице Красной – от Театральной площади до Советской. Первым к финишу пришел ветеран спорта Николай Коршаков. Среди учащихся победа досталась команде 42-ой школы. Среди студентов - сборной Кубанского государственного аграрного университета.

Уже после окончания соревнования бегуны возложили цветы к мемориалу воинов-освободителей.