18 мая в Русской Православной Церкви — день, посвященный празднованию иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша»

История явления этой иконы связана с жизнью одного отставного солдата Тульской губернии, который беспробудно пил и не мог бросить, несмотря на постигшую его нищету и болезни. От пьянства у него даже отнялись ноги, но он продолжал пить. Однажды этот опустившийся человек увидел сон, в котором ему явился старец, повелевший отслужить молебен перед иконой Божией Матери в Серпухове – во Владычнем монастыре.

Не сразу пошел в монастырь этот человек: и денег нет, и ноги не ходят. Но сон повторился еще 2 раза, тогда уже пополз старик в монастырь. В монастыре никто не знал иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» и не мог подсказать, перед какой иконой служить молебен. Тогда кто–то предположил, что это речь идет об иконе с изображением Чаши, которая висит в проходе из соборного храма в ризницу. На обратной стороне иконы действительно увидели надпись: «Неупиваемая Чаша».

Новообретенный образ был перенесен в храм и перед ним совершен молебен. Из Серпухова бывший пьяница возвращался совершенно здоровым. Он получил не только исцеление больных ног, самое главное — он перестал испытывать непреодолимую тягу к губительной чаше вина.

Скоро эта благая весть вышла за стены обители, и к новоявленному образу стали приезжать толпы людей из города Серпухова, а потом и со всей Руси.

Данный образ Матери Божьей является очень почитаемой и любимой иконой России. Молитвы такой святыне защитила множество семей от вредных привычек, которые губят всю человеческую жизнь и жизнь родственников или родных. К таким больше всего относятся: пьянство, курение, наркомания.

Перед этой иконой Божьей Матери «Неупиваемая Чаша» православные христиане молятся об исцелении от алкоголизма и наркомании.

Исцеление человека от алкоголизма — это самое распространённое чудо этой святыни. Существует множество свидетельств, когда молебен с водосвятием спасали пьющего члена семьи. Лучше будет помолиться за грешника перед иконой в храме.

Также иконе можно высказать пожелания или просьбы. Главное молиться от сердца. Не иссякает поток благодатной помощи и исцелений от дивного образа. Матерь Божия, воздев Свои пречистые руки, молит Сына Своего и Бога за всех грешников, всем хочет спастись и призывает к Неистощимому Источнику духовной радости и утешения, возвещая, что Неупиваемая Чаша небесной помощи и милосердия уготована каждому нуждающемуся.



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