На стене дома в Краснодаре нарисовали портрет советской летчицы

В Краснодаре на фасаде пятиэтажки на улице Лузана, 41 появился портрет Евдокии Бершанской. Над работой пять дней трудился известный краснодарский художник Георгий Куринов.

Весь процесс создания проекта проходил в рамках проекта «КраснодАрт» при поддержке управления по делам молодежи администрации Краснодара.

Отметим, что памятник этому отважному герою войны стоит в Краснодарском аэропорту. А в 1975 году Евдокии Бершанской присвоили звание почетного гражданина кубанской столицы.