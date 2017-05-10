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На стене дома в Краснодаре нарисовали портрет советской летчицы

Среда, 10 мая 2017 09:00
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В Краснодаре на фасаде пятиэтажки на улице Лузана, 41 появился портрет Евдокии Бершанской. Над работой пять дней трудился известный краснодарский художник Георгий Куринов.
Весь процесс создания проекта проходил в рамках проекта «КраснодАрт» при поддержке управления по делам молодежи администрации Краснодара.
Отметим, что памятник этому отважному герою войны стоит в Краснодарском аэропорту. А в 1975 году Евдокии Бершанской присвоили звание почетного гражданина кубанской столицы.

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