В Краснодаре в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 100 тысяч горожан

9 мая тысячи краснодарцев прошли по улице Красной от сквера им. маршала Жукова до Вечного огня с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны.

Во главе колонны молодежь пронесла символику акции «Бессмертный полк России», «Бессмертный полк Краснодара» и копию знамени Победы, на ретро-автомобилях проехали ветераны Великой Отечественной войны и молодежь, школьники. Впервые в этом году участники шествия пронесли копии 10 боевых штандартов войсковых соединений и фронтов Великой Отечественной войны.

Шествие горожан с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны, погибших на полях сражений, умерших от ран уже после войны, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, — насчитывало в этом году более 100 тысяч человек и растянулось на несколько кварталов главной улицы города.