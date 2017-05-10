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Путин сыграет в хоккей в Сочи

Среда, 10 мая 2017 09:06
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10 мая президент Владимир Путин примет участие в Гала-матче Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» Олимпийского парка Сочи.
В матче традиционно примут участие звезды российского и мирового хоккея.
Напомним, что Владимир Путин был инициатором создания такой лиги и с тех пор он не раз выходил на лед в матчах российской «НХЛ». Вместе с главой государства в матче примут участие выйдут чиновники, губернаторы, бизнесмены, и, конечно же, легендарные хоккеисты.

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