Путин сыграет в хоккей в Сочи

10 мая президент Владимир Путин примет участие в Гала-матче Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» Олимпийского парка Сочи.

В матче традиционно примут участие звезды российского и мирового хоккея.

Напомним, что Владимир Путин был инициатором создания такой лиги и с тех пор он не раз выходил на лед в матчах российской «НХЛ». Вместе с главой государства в матче примут участие выйдут чиновники, губернаторы, бизнесмены, и, конечно же, легендарные хоккеисты.