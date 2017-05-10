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СЮЖЕТ ДНЯ

Юлия Самойлова приглашает поклонников на съемки клипа в Сочи

Среда, 10 мая 2017 09:07
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11 мая в Сочи пройдут съёмки нового клипа Юлии Самойловой, на которые она приглашает всех своих поклонников. Информацию об этом она предоставила на своей странице в Instagram.
Певица рассказала, что в курортном городе она займется съёмками клипа на новую песню. Она пригласила своих фанатов и всех желающих принять участие в создании нового ролика. Юлия Самойлова предложила ярко одеться, прийти в хорошем настроении и взять с собой друзей.

На съемки она приглашает молодых людей с яркой внешностью. Также огромным плюсом будет наличие с собой любых музыкальных инструментов.

Самойлова пообещала связаться со всеми, кто оставит комментарий, желая присоединиться. К слову, 9 мая певица выступила на сцене Севастополя в честь Дня победы.

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