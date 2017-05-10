Путин и Аббас обсудят ближневосточное урегулирование в Сочи 11 мая

11 мая 2017 года в Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации В.В. Путина с президентом Государства Палестина М. Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом, — отметили в Кремле.
Ранее Аббас встретился с американским президентом Дональдом Трампом, по итогу Трамп заявил о запуске процесса мирных переговоров между Израилем и Палестиной.
Путин и Аббас обсудят ближневосточное урегулирование в Сочи 11 маяСреда, 10 мая 2017 09:08
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11 мая 2017 года в Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации В.В. Путина с президентом Государства Палестина М. Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом, — отметили в Кремле.
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