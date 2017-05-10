Олимпийское образование интересует Казахстан

Делегация Национального Олимпийского Комитета Республики Казахстан (НОКРК) посетит Сочи. В ходе визита, 11 мая, планируется изучить опыт созданного на курорте Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) по реализации программ подготовки нового поколения спортивных менеджеров.

- Сотрудничество РМОУ и Национального Олимпийского Комитета Казахстана активно развивается на протяжении уже нескольких лет. Значительное число слушателей из республики, работающих в сфере спорта, ежегодно проходят обучение в университете. Столь высокий интерес к образовательным программам РМОУ продиктован интенсивной динамикой развития спортивной индустрии страны и востребованностью квалифицированных кадров, - сообщили в пресс-службе Российского Международного Олимпийского Университета.

Слушатели из Казахстана всегда отмечают актуальность курсов, профессионализм экспертов и соответствие содержания обучения их профессиональным интересам. Подобные отзывы говорят о том, что образование в РМОУ становится не только источником современных знаний, но и помогает освоить новые управленческие инструменты, хорошо применимые на практике.

В ходе визита в Сочи гости из Казахстана познакомятся с программами дополнительного образования РМОУ по подготовке кадров для олимпийского движения и спортивной индустрии с учетом задач развития спорта в нашей стране. Делегация республики посетит современный кампус, созданный компанией «Юниверсити Плаза», побывает на спортивных объектах Сочи, включая Центр подготовки сборных команд России «Юг Спорт» и всесезонный курорт «Роза Хутор». Здесь слушатели РМОУ оттачивают теоретические знания спортивного менеджмента на практике во время специальных стажировок.

Ирина СИЗОВА