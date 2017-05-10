МТС опробует оборудование для исполнения «закона Яровой»

МТС проведет тестирование оборудования для хранения трафика своих пользователей в одном из крупных городов России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным источников газеты, близких к одной из компаний-операторов связи, МТС решила проверить способности оборудования необходимого для «закона Яровой». Уточняется, что компания уже готовит пилотную зону для исполнения закона в одном из крупных городов России. При этом, по словам собеседника газеты, проект пока находится на ранней стадии, а оборудование «с большой вероятностью» еще не включено.

Пилотный проект по тестированию оборудования готовит компания-производитель систем для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) «Норси-транс». Ее генеральный директор Сергей Овчинников рассказал «Ведомостям», что в тестировании примет участие один из операторов мобильной связи, но называть его отказался.

Рабочая группа при Минкомсвязи готовит подзаконный акт о способах хранения информации по «закону Яровой». В документе, который должен быть готов к 30 июня, будут определены сроки и формат хранения информации. Как отмечает собеседник газеты, министерство требует «точечного», а не полного хранения передаваемой информации — то есть не всего содержимого сообщений, а лишь их части.