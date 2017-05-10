За незаконный вылов порядка 140 килограммов камбалы-калкан (в соответствии с правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна запрет на ее вылов установлен с 1 мая до 30 июня т.г. в акватории Черного моря от устья реки Псоу до мыса Панагия) браконьеры хотели откупиться от пограничников половиной перспективного административного штрафа. По предварительной оценке исходя из количества и вида добытых водных биологических ресурсов он мог составить более 120 тысяч рублей.

Нарушение было выявлено в рамках осуществления контрольных процедур сотрудниками государственной участковой инспекции Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории границ муниципального образования г. Туапсе. Пограничники изъяли в административном порядке улов и орудия промысла, а также наложили арест на плавательное средство, чем нанесли браконьерскому предприятию серьезный экономический урон.

Такого поворота событий в компании не ожидали, однако твердо решили любой ценой вернуть имущество. Представитель рыбопромыслового предприятия предложил пограничнику за половину стоимости штрафа за совершенное правонарушение, а это порядка 60 тысяч рублей, обойти «букву закона». Инспектор разъяснил жителю Туапсе, что дача взятки должностному лицу является уголовным преступлением, после чего нарушитель от дачи взятки отказался.

В настоящее время по фактам незаконной добычи (вылову) водных биологических ресурсов и склонения военнослужащего к совершению коррупционного правонарушения проводятся проверки.