ООО «Югводоканал» выходит из концессии

11 мая 2017 года вступает в законную силу решение Арбитражного суда Краснодарского края о расторжении концессионного соглашения между ООО «Югводоканал» и администрацией Краснодарского края. Судебная тяжба, длящаяся с 2013 по инициативе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (в настоящее время - Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края), пришла к своему логическому завершению.

Напомним, концессионное соглашение было заключено в марте 2010 года. ООО «Югводоканал» стал первым концессионером в сфере водоснабжения и водоотведения не только в Краснодарском крае, но и в современной России. Основная цель реализации соглашения – стабилизация водоснабжения Крымского района, городов Новороссийск и Геленджик, а также населенных пунктов Таманского полуострова и Ейского направления. Общий объем обязательств по реконструкции и модернизации концессионного имущества составлялнемногим более 2 млрд. рублей. Срок исполнения обязательств – с 2011 по 2018 годы.

Обязательным условием заключения концессионного соглашения являлсяпредварительно одобренный Законодательным собранием края уровень тарифов по годам, при установлении которых Концессионер имел бы возможность привлечь инвестиции для исполнения своих обязательств по улучшению краевого имущества. Однако со стороны РЭК – департамента цен и тарифов Краснодарского края эти обязательства не были выполнены.Достаточно отметить, что при установлении тарифов на услуги ООО «Югводоканал» на 2014, 2015, 2016, 2017 годы затраты на исполнение обязательств по концессионному соглашению вообще не были включены в тарифы. Несмотря на неоднократные обращения Общества, регулирующий орган так и не установил долгосрочную линейку тарифов. Более того, не только не обеспечил необходимого экономически обоснованного роста тарифов на услуги ООО «Югводоканал», но и в отдельные периоды даже снижал их величины и это несмотря на значительный рост издержек на реализацию производственной программы Общества, в том числе, расходов на электроэнергию, химреагенты и т.д.

К примеру, средний тариф за электроэнергию за 2010 г. составил 2,57 руб./кВт.ч без НДС, за 2016 г. - 4,06 руб./кВт.ч. Таким образом рост тарифа за электроэнергию за данный период составил 57,97%.Тогда как рост тарифов за услуги водоснабжения за аналогичный период по филиалам ООО «Югводоканал» составил: РЭУ «Троицкий групповой водопровод» - 5,59%, «Ейский групповой водопровод» - 1,68%, «Таманский групповой водопровод» - 29,92%. Вследствие чего доля фактических расходов на электроэнергию в полученной тарифной выручке только РЭУ «Троицкий групповой водопровод» выросла с 41,7 % в 2009 году до 80,2% в 2014 году. При этом кроме электроэнергии Обществу необходимо было выплачивать заработную плату, производить уплату налогов, приобретать химические реагенты для очистки воды и материалы для выполнения мероприятий производственной программы.

В результате необоснованные и противоречащие законодательству РФ, условиям концессионного соглашения действия регулирующего органа, привели к тому, что ООО «Югводоканал» не было обеспечено тарифными источниками для осуществления текущей деятельности по бесперебойному водоснабжению жителей края, в том числе и для оплаты потребленной электрической энергии. По состоянию на 1 марта 2017 года задолженность ООО «Югводоканал» за потребленную электрическую энергию составила 960 876,073 тыс. рублей.

Основной причиной образования задолженности по договорам энергоснабжения стала несвоевременная оплата за потребленную воду со стороны абонентов – ресурсоснабжающих организаций. Тогда как единственным источником доходов Общества является поставка потребителям питьевой воды.По данным на 1 апреля 2017 годапотребители задолжали «Югводоканал» за предоставленные услуги холодного водоснабжения порядка 1 253 481,642 тыс. руб.

Основными должниками за потребленную воду являются МУП «Водоканал города Новороссийска», ООО «Крымский водоканал», ООО «ИВ-Консалтинг», ООО «ЕйскВодоканал», МУП ВКХ Геленджик, МУП «Служба водоснабжения», МУП «Водопроводные сети», МУП «Коммунальные услуги» и др. К сожалению, со стороны краевой администрации, местных властей не было приложено никаких усилий по решению данных вопросов.

Не смотря на это, в течение всего времени от начала подготовки конкурсной заявки и до сегодняшнего дня, ООО «Югводоканал», в целях стабилизации работы систем водоснабжения края, направило собственные средства на выполнение поручений администрации Краснодарского края в размере более 1 500 млн. рублей, в том числе, на реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, на урегулирование задолженности и финансовое оздоровление краевых и муниципальных унитарных предприятий, государственную регистрацию краевого имущества.

Не видя для себя перспектив по развитию государственно-частного партнерства там, где в нем нет никакой заинтересованности со стороны властей, ООО «Югводоканал» во исполнение решении суда готово в установленные судом сроки передать имущество концеденту в лице Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

ООО «Югводоканал» приложит все силы для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения и юридических лиц вплоть до момента передачи имущества.