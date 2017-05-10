ФСК ЕЭС отремонтирует компрессоры на 10 подстанциях на Юге России

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») отремонтирует 11 компрессоров на 10 подстанциях 220-500 кВ в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Работы повысят надежность электроснабжения крупных региональных потребителей, среди которых Таганрогский металлургический завод, Бронетанковый ремонтный завод в Армавире и Махачкалинский международный морской торговый порт.

Во втором квартале отремонтируют компрессоры на подстанциях: 220 кВ «Т-15» и «Р-20» в Ростовской области, 330 кВ «Чирюрт» и «Махачкала» в Республике Дагестан, 330 кВ «Армавир» в Краснодарском крае. Энергетики выполнят диагностику оборудования, заменят масло и изношенные узлы компрессоров, проведут чистку внутренних поверхностей агрегатов.

Компрессоры относятся к основному подстанционному оборудованию и обеспечивают работу воздушных выключателей при нормальных и аварийных режимах работы сети.