С 11 мая в Геленджике подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость одной поездки на городских автобусах Геленджика начиная с четверга составит 23 рубля.
Ранее одна поездка стоила 20 рублей. Решение об увеличении тарифа было принято на сессии городской Думы.
В автобусах пригородного сообщения стоимость каждого пассажирокилометра составит 1 рубль 90 копеек, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
С 11 мая в Геленджике подорожает проезд в общественном транспортеСреда, 10 мая 2017 23:12
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Стоимость одной поездки на городских автобусах Геленджика начиная с четверга составит 23 рубля.
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