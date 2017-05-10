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С 11 мая в Геленджике подорожает проезд в общественном транспорте

Среда, 10 мая 2017 23:12
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Стоимость одной поездки на городских автобусах Геленджика начиная с четверга составит 23 рубля.
Ранее одна поездка стоила 20 рублей. Решение об увеличении тарифа было принято на сессии городской Думы.
В автобусах пригородного сообщения стоимость каждого пассажирокилометра составит 1 рубль 90 копеек, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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