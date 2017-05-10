Власти Краснодара продолжают вытеснять водителей с улиц на платные парковки

В июне в Краснодаре на ряде участков улично-дорожной сети — у четырех платных муниципальных парковок — установят дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта вне парковочных зон.
— Для обеспечения безопасности дорожного движения в рамках действующего инвестсоглашения с ООО «Городские парковки» по обустройству платных муниципальных парковок, продолжается их обустройство: наносятся линии горизонтальной разметки, размещаются дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта вне парковочных зон, — прокомментировали в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.
Дополнительные дорожные знаки будут размещены на противоположной стороне четырех парковочных зон на следующих участках улично-дорожной сети: ул. Ленина между Базовской Дамбой и Суворова; ул. им. Буденного между Седина и Коммунаров; ул. Базовская Дамба между Суворова и Ленина; ул. Коммунаров в районе дома № 270 (угол с Одесской), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Власти Краснодара продолжают вытеснять водителей с улиц на платные парковкиСреда, 10 мая 2017 23:13
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В июне в Краснодаре на ряде участков улично-дорожной сети — у четырех платных муниципальных парковок — установят дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта вне парковочных зон.