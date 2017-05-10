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Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реке Мзымте

Среда, 10 мая 2017 23:18
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В ближайшее время в городе-курорте может критически повыситься уровень воды в реке Мзымте. Такое заявление сделали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как сообщают спасатели, всему виной ливни. Из-за дождей уровень воды в реке постоянно продолжает повышаться и в ближайшие часы может достигнуть опасной отметки. Это может привести к подтоплению нескольких районов Сочи. Речь идет об участках в верхнем и среднем течении реки.

Спасатели рекомендуют горожанам принять меры безопасности и позаботиться о своем имуществе. Предупреждение сохраняется до конца сегодняшних суток.

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