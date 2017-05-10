Губернатор Кубани обещает уже летом выдать квартиры учителям и врачам

В марте 2016 года губернатор Кубани пообещал построить дом для врачей и учителей Белоглинского района. Это заявление было сделано после встречи Вениамина Кондратьева с руководством района, рассказавшем об отсутствии нормального жилья для бюджетников.

Сегодня губернатор вновь отправился в Белую Глину, чтобы узнать, как идет строительство дома для учителей и врачей. Как было обещано в ходе осмотра здания, уже в июле оно будет сдано в эксплуатацию, и жители района получат обещанные квартиры.

Пока что стройка идет полным ходом. Стены и перекрытия уже имеются, появилась крыша, но внутренняя отделка дома еще продолжается. Стоимость строительства составила 45 млн рублей.