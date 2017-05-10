Кубанские старшеклассники спасли тонущего ребенка и сделали ему массаж сердца

Трое старшеклассников из Приморско-Ахтарска благодаря своим правильным действиям при спасении утопающего смогли сохранить жизнь ребенку, потерявшему сознание в воде.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Кубани, данный инцидент произошел почти месяц назад, 17 апреля, но лишь теперь стало известно о подвиге троих ребят – учеников школы №13. В тот день Саша Герасимов, Гриша Жуков и Миша Мусиенко отправились порыбачить. В какой-то момент в воде они увидели всплывшего лицом вниз мальчика. Молодые люди поняли, что он потерял сознание. Они вытащили ребенка на берег и сделали ему непрямой массаж сердца, после чего передали прибывшим медикам. Ребенок пришел в себя.

Теперь смелые юноши могут получить награду. Местные спасатели готовят представление к награде старшеклассников.