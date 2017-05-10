Трамп оценил встречу с Лавровым как «очень хорошую»‍

Глава США Дональд Трамп около 40 минут общался на встрече в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Американский лидер оценил встречу как «очень хорошую», сообщает AFP. До этого Лавров провел переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Как сообщалось, журналистов на переговоры Трампа и Лаврова не пустили.

Сам Лавров сообщил, что президент США подтвердил заинтересованность во взаимодействии с Россией. «Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня», — сказал он на пресс-конференции.

Кроме того, по словам Лаврова, стороны обсудили сирийский кризис, а также ситуацию на Украине. При этом глава МИД РФ отметил, что вопрос санкций на встрече не обсуждался.