Сотрудники Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК России возложили цветы к памятнику «Войнам-освободителям» в г. Краснодаре

07.05.2017, руководитель Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Мисаев А.В., совместно с сотрудниками отдела принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники Краснодарского СОТ поздравили ветеранов и участников Великой Отечественной войны с наступающим праздником национальной гордости, единения, мужества и доблести, высказали им слова благодарности, возложили цветы к памятнику «Войнам-освободителям», установленном на площади Победы в г. Краснодар.