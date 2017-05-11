Активисты ОНФ Кубани добились ликвидации свалки мусора в пригороде Новороссийска

В рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» на карте Краснодарского края жителями края была отмечена крупная свалка мусора в городе-герое Новороссийске. Стихийная свалка образовалась достаточно недавно, но быстро разрослась и стала занимать площадь более 400 кв. метров. Активистам Народного фронта удалось в сжатые сроки добиться ликвидации данной свалки, находившейся в районе птицефабрики, которая состояла из бытового и строительного мусора.

Неравнодушные граждане несколько раз обращались в муниципальные органы власти по вопросу ликвидации данной свалки, однако реальных действий ответственные чиновники не предпринимали. После безуспешных попыток, жители города решили использовать еще один шанс - нанесли на информационный Интернет-ресурс «Интерактивная карта свалок» точку координат с фотографиями места незаконного вывоза мусора.

Активистами ОНФ Краснодарского края совместно с заявителями незамедлительно был осуществлен выезд на место. К решению проблемы подключилось так же и минприроды Кубани, и лично глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко. После привлечения внимания к данной проблеме силами городских служб ЖКХ свалка была полностью ликвидирована.

По словам члена краевого штаба ОНФ Андрея Мершиева – «Быстрое разрастание мусорных очагов и превращение в большие свалки – это печальная тенденция нашего общества. К сожалению, несознательные граждане не понимают, что, выбросив мусор в неположенном месте, они провоцируют и других людей на эти же действия. Своим личным примером мы должны показывать, что превращать наши города в помойку недопустимо».

Напомним, что в начале марта 2017 г. в связи со стартом Года экологии и на основании предложений Президента РФ В.В. Путина, выдвинутого им по итогам «Форума действий» ОНФ, Общероссийский народный фронт запустил проект «Генеральная уборка / Интерактивная карта свалок». Проект направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан и общественных организаций за экологическим и санитарно-эпидемиологическим состоянием своего региона.

«Оперативная реакция местных органов власти и ликвидация мусорной свалки в пригороде Новороссийска за такой короткий срок времени – это наглядный показатель того, что проект ОНФ «Генеральная уборка» работает. И именно такой открытый формат взаимодействия с гражданами – самый действенный. Органы власти реагируют, люди видят решение проблемы и понимают, что от их активной позиции зависит многое,» - отмечает координатор проекта в Краснодарском крае, Сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Левитский.

Каждый человек, увидевший свалку в неположенном месте, может отметить ее местонахождение красным флажком на интерактивной карте по адресу: http://kartasvalok.ru/ http://картасвалок.рф