В Краснодаре перед судом предстанет бывший полицейский по обвинению в совершении ДТП, в результате которого погиб пешеход

Следственным отделом по Карасунскому округу СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдела ГИБДД отдела МВД России по Динскому району. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ).

По версии следствия, вечером 28 января 2017 года мужчина двигался на автомобиле «Ниссан Патфайндер» по автодороге «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» по направлению в сторону хутора Ленина. В районе 197 километра

водитель совершил маневр, в результате которого выехал на обочину, где допустил наезд на 65-летнего пешехода. В результате причиненных травм пострадавший скончался на месте.

После ДТП обвиняемый с места происшествия скрылся, однако вскоре, не справившись с управлением, допустил наезд на железобетонный отбойник, съехав с проезжей части. Согласно данным проведенного медицинского освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.