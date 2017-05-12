В Красноармейском районе вынесут приговор обвиняемому в создании секты

Красноармейский районный суд 12 мая вынесет приговор Александру Куренкову, которого обвиняют в создании секты и насилии над несовершеннолетней.

В январе 2016 года лидера псевдорелигиозной организации взяли под арест. По данным краевого следственного управления, Куренков создал секту в 2004-м в станице Староджерелиевской. Своим адептам он рассказывал, что перед грядущим концом света только тот, кто безоговорочно слушается и во всем подчиняется учителю, то есть самому Куренкову, сможет перейти на новый уровень развития и тем самым спасти свою жизнь.

«Александр Куренков применял в отношении адептов методы агрессивного воздействия на психику, подавляя волю граждан, тем самым оказывая на них как психологическое, так и психическое воздействие», — сказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.